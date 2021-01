Peakorraldaja Tartu maratoni piirangutest: need on tavapäraste mugavuste arvelt

Valitsuse teisipäevasel nõupidamisel kiideti heaks kultuuriministri ettepanek lubada erandina korraldada terviseameti juhiste järgimisel kuus Estoloppeti suusamaratonide sarja etappi. See tähendab, et "roheline tuli" anti ka 21. veebruariks planeeritud Tartu maratonile.

Tartu maratoni korraldamisel tuleb igal juhul lähtuda terviseameti nõudmistest. Teisipäeval oli peakorraldajal Indrek Kelgul nõupidamine ameti Lõuna regionaalosakonnaga.

Et riske vähendada, ei pakuta tavapärases mahus toitlustust. Siseruume osalejate teenindamisel ei kasutata, jäetakse ära suur autasustamine jne. Võistlejad ei pääse stardi- ja finišialas ka maskide kandmisest.

"Kindlasti piirangud või muutused saavadki sellel aastal olema selliste tavapäraste mugavuste arvelt. Ehk sooje siseruume, kus nakkus võiks inimeste vahel levida – neid ei saa olema," lausus Kelk ETV-le.

Valitsuse otsusel võib tänavusest Tartu maratonist osa võtta maksimaalselt 6000 inimest: 4000 täispikal ja 2000 poolpikal distantsil. Harjumuspärast suurt ühisstarti ei tule, vaid suusatajad pääsevad rajale gruppide kaupa.

"Täna oleme rääkinud 500-liikmelistest stardigruppidest. Sisuliselt siis à la 2000 osalejat tunnis saab rajale. Ja võimalik, et ka stardiaegades tuleb muudatusi ehk siis esimene laine ei pruugi minna kell üheksa rajale."

Soodsad ilmad on võimaldanud korraldajatel koostöös Tehvandi keskusega kunstlund toota. See tähendab, et kui ka klassikalisel rajal sõita saama ei peaks, on maraton võimalik läbi viia lühikesel kunstlumeringil.

"Mitte küll päriselt kõige selle kuue ja poole kilomeetri jaoks ei ole kunstlumi olemas, aga suurema osa jaoks küll. Ja täna on meil kuu aega aega. Ma julgeks öelda küll, et see back-up rada on meil ka olemas, juhul kui looduslik lumi ei peaks vastu pidama nii kaua."

Eestis on praegu suusabuum. Seda, et stardipääsmed nädala jooksul välja müüdud saaksid, Kelk siiski pigem ei usu.