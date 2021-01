Valitsuse hinnangul on Estoloppeti sarja kuuluvad spordi- ja liikumisürituste etapid, mis toimuvad Eesti eri paigus jaanuari lõpust kuni märtsi alguseni, ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritused. Otsus võimaldab korraldada osalejate piirarvu erisusega 30. jaanuaril Viru, 6. veebruaril Tamsalu-Neeruti, 13. veebruaril Alutaguse ning 21. veebruaril Tartu maratoni. 27. veebruaril on võimalik korraldada Tallinna suusamaraton ning 6. märtsil Haanja maraton.

Otsuse kohaselt peab terviseamet andma ürituste korraldajate poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaani sobivuse kohta oma arvamuse ja suunised ning kultuuriministeerium peab koostöös korraldajatega tagama võistluste ja ürituste läbiviimisel terviseameti juhiste järgimise.

Estoloppeti sarja suusamaratonid:

35. Viru Maraton – 30.01.2021 – korraldaja MTÜ Mõedaku,

22. Tamsalu-Neeruti Maraton – 06.02.2021 – korraldaja MTÜ Huviklubi Nelson,

22. Alutaguse Maraton – 13.02.2021 – korraldaja MTÜ Alutaguse Maraton,

47. Tartu Maraton – 21.02.2021 - korraldaja Klubi Tartu Maraton,

23. Tallinna Suusamaraton - 27.02.2021 – korraldaja SK Kõrve Ring,

45. Haanja Suusamaraton – 06.03.2020 - MTÜ Haanja Suusaklubi.

Tartu maratonil on start gruppide kaupa

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles ERR-ile, et korraldajad on Tartu maratoni puhul kasutusele võtnud lisameetmed, et võistlus ohutult läbi viia.

"Lastakse välja stardid gruppide kaupa, gruppide vahed on niisugused, et hajutada suusatajaid, et nad ei koguneks hiljem /---/ väga suurtes hulkades ka finišisse," ütles Lukas ja lisas, et startide vahel on veerand tundi.

Maratoni osalejate arv on piiratud 4000 inimese peale, lisas minister. Poolmaratonile saab võistlema minna aga 2000 sportlast.

Soomest ja Norrast tuleb Lukase hinnangul ligikaudu 300 sportlast ning neil praeguste näitajate järgi isolatsioonikohustust pole.

"Teistest riikidest tulijad peavad isolatsiooniaja läbima," ütles Lukas ja lisas, et muudest riikidest tuleb ilmselt väga vähe võistlejaid.