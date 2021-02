Kontaveit: võitlesin kõvasti ja mängisin korraliku mängu

"Arvan, et mängisin küllaltki korraliku mängu. Võitlesin kõvasti, see oli tähtis minu jaoks," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele. "Mängisin tähtsatel kohtadel hästi esimeses setis ja siis suutsin teises setis ka raskest olukorrast välja tulla, tagasi murda ja siis juba ilusti võitluslikult mängida."

"Alati kui ta minu vastu on mänginud, siis ta võtab palju riske ja eks see kindlasti teeb selle vigade arvu ka suuremaks," jätkas Kontaveit. "Ta oli mingitel hetkedel kuidagi ebakindel, tundsin ise, et mul oli kindel siht ja mängisin oma mängu, aga kui seis läks tasavägiseks, siis tal võib-olla tuli rohkem neid vigu sisse."

Kontaveit rääkis, et avaseti alguses segas teda veidi ka väljakul olnud vari. "Ma otseselt väga närviliselt ennast ei tundud, aga võib-olla alguses oli see, et seal väljakul oli vari ja mul on alati natuke raske, kui tulen päikese käest varju, siis mul on alati selline tunne, et ma ei näe midagi – silmad ei harju selle varjust päikese kätte liikumisega väga kiiresti," selgitas ta. "Aga ma tundsin, et tal oli täpselt sama asi. Sellest võib-olla algus ei olnud nii puhas kui oleks võinud olla. Aga eks vigu tuleb ikka sisse, mul on lihtsalt hea meel, et olin positiivne ja energiline, mängisin tasavägiseid kohti rahulikult ja selge peaga."

Sasnovitšil õnnestus mitmel korral Kontaveidi teist servi rünnata. "Ma ei tundnud, et mu teine serv oleks olnud nõrgem kui näiteks eelmistes mängudes, ta lihtsalt mängibki väga agressiivselt ja tuleb väga vastu," sõnas Kontaveit. "Kuna olime enne kümme korda üksteise vastu mänginud, siis ta kindlasti teab, et see on selline asi, kust rünnata mind, et mind surve alla panna. Minu tahtmine on ka väljakul agressiivselt mängida, ise domineerida. Ja kui tema mind kohe surve alla paneb selle teise serviga, siis sellega lihtne ei ole ja ta kindlasti kasutas seda hästi ära."

Kontaveit oli varem Sasnovitšiga üsna palju mänginud ja seetõttu läks ta matšile üsna kindla mänguplaaniga. "Tegelikult mängisime esimest korda minu arust kümme aastat tagasi noorteturniiril, kui seda arvestada, oli meil mängude seis vist 5:5. Selles mõttes jess, läksin 6:5 juhtima!" muheles ta. "Üldiselt teadsin, et pean igas olukorras rahulikuks jääma. Ta mängib tihti väga agressiivselt, lööb kõiki palle väga jõuliselt ja üritab ise kontrolli võtta. Teadsin, et pidin proovima ise selle juures rahulikuks jääda, enda mängu mängida, proovida teda liigutada nii palju kui suudan, aga samas mitte üle lüüa või hakata liiga agressiivselt mängima, see tihti meeldib talle ja siis mäng muutub selliseks kiireks peksmiseks. Arvan, et mängisin igat moodi hästi täna tema vastu."

Eelmisel nädalal pärast loosi tõdes Kontaveit, et loosiratas tema suhtes väga armuline polnud. Kas raske vastase seljatamine kohe avaringis aitab tuleb edasisele turniirile kaasa? "Eks paistab ülejäänud turniirist. Aga olen väga rahul selle mänguga. Ega siin lihtsaid vastaseid ei ole, mul on selline tunne, et naiste tennis läheb kogu aeg võrdsemaks ja võrdsemaks," arutles Kontaveit. "Ei ole nii suurt vahet enam, et on esikümnemängijad eest ära ja keegi edetabeli 50-st väljaspool ei suudaks top20 või top10 mängijaid võita. Väga ühtlaseks on läinud tase. Arvan, et kõik vastased on tugevad ja peab mäng korraga mõtlema."

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi briti Heather Watsoniga (WTA 60.), kes sai 7:6 (4), 7:6 (3) jagu tšehhitarist Kristyna Pliškovast (WTA 73.).

25-aastane Kontaveit ja 28-aastane Watson on varem viiel korral mänginud ja mängudega 3:2 juhib Kontaveit. Seejuures võitis eestlanna nende kaks viimast omavahelist mängu – 2019. aasta Wimbledonis jäi Kontaveit peale 7:5, 6:1 ja 2018. aastal Brisbane'is 6:0, 6:3.

"Ma ei ole vist tükk aega mänginud tema vastu. Ta on selline väga stabiilne mängija, teeb kõiki asju küllaltki korralikult," hindas Kontaveit. "Tal ei ole mingit megasuurt äralööki, aga ta teeb kõike korralikult. Ja täna ta sai korraliku võidu. Arvan, et tähtis on see, et proovin ise enda mängule keskenduda, proovin agressiivne olla ja enda elementidele keskenduda."