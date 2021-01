Viru maratoni peakorraldaja rihib suusasammul juba noorest peale

Sel laupäeval oma 35. juubelit tähistav Viru maraton toimub käesoleval aastal küll erinevate piirangute tähe all, kuid nii korraldustiim kui suusasõbrad on maratoniks valmis. Maratoni korralduse eesotsas on Evi Torm, kes on sportlikku talveüritust eest vedanud juba kümme aastat.

"Maratoni korraldamine pakub hulgaliselt väljakutseid ja annab võimalusi kohtuda paljude vahvate inimestega, positiivseid emotsioone ja enamasti ka rahulolutunnet, et saime hakkama," kirjeldab Viru maratoni peakorraldaja Torm peamisi põhjuseid, mis teda pikalt on ürituse korraldamise eesotsas hoidnud.

Torm peab aga oluliseks välja tuua, et edukat suusaüritust üksinda ära ei tee. "Maratoni korraldame ikka terve tiimiga – tehnilise poole eest vastutab Urmas Rannamets, lisaks vabatahtlikud, rajameistrid, kohalikud aktivistid joogi- ja söögipunktides - kõik need tublid abilised, kes on aastatega väga armsaks saanud, on kulda väärt," tõi Viru maratoni peakorraldaja esile suurepärast tiim, kelle hulgast paljud on Tormiga korraldustiimis olnud mitmeid aastaid.

Kuigi Tormil täitub sel aastal kümme aastat maratonide korraldamist, on tal tema esimene korraldatud maraton eredalt meeles: "Esimest korda korraldasin maratoni 2011. aastal ja see on siiamaani üks meeldejäävamaid päevi. Nimelt oli sel hommikul nii suur tuisk, et traktorid ei jaksanud teed lahti lükata ning sõidu algus lükkus tunni võrra edasi. Eks see kõik pakkus omamoodi närvipinget, aga lõpuks laabus kõik kenasti," kirjeldas Torm, kes selle aasta maratoniks küll lumetormi ei oota, kuid mõnusa lumesaju vastu ei oleks tal midagi. See annab suusaraja nautimisele ainult juurde.

Evi Torm Autor/allikas: Erakogu

Lemmikrajad nii Mõedakul kui ka Otepääl

"Suusatamine on tõeline nauding, pakkudes rahu ja silmailu - kas saab veel paremat vaadet olla kui ilus lumine valge mets," sõnas Torm, kelle lemmikuteks on lisaks kodustele Mõedaku radadele ka Otepää omad. "Sel aastal pole suusakilomeetreid veel palju kogunenud, aga mõned korrad olen siiski suuskadele saanud."

Tormi sõnul on suusatamine talle meeldinud noorest peale, olles õppinud spordiklassis ning jätkanud oma spordiharrastusi tõsisemalt juba Otepääl treenides. Nagu spordipisiku saamisel tavaks, toob Torm esile ka oma kunagist treenerit, kes teda just Otepääle suusatrenni suunas. "Meil oli väga vahva treener," meenutas Torm, kes on ise ka elu jooksul mitmed suusamaratone läbi teinud.

KuiTorm on suusatamisega tegelenud juba väikesest peale ja treeneri käe all, siis maratoniks treenimise osas toob suusafänn välja võimaluse teha seda ka omapäi. "Treenimine on väga individuaalne, sõltub inimesest ja tema võimalustest. Sellega saab ka täiesti iseseisvalt hakkama, tuleb lihtsalt sobiv tempo valida ning peamine on nautida oma sõitu," jagas peakorraldaja soovitusi.

Kehtestatud piirangud

Viru maratoni peakorraldaja sõnul kujuneb kindlasti meeldejäävaks ka selleaastane maraton. Kui eelmisel aastal jäi paraku maraton ära lume puudumise tõttu, siis sel aastal oli ürituse toimumine küsimärgi all just valitseva koroonapandeemia pärast. "Õnneks saime siiski loa 35. Viru maratoni piiranguid arvesse võttes pidada," sõnas Torm rõõmsalt, pannes osalejatele südamele, et kõik hoiaksid piirangutest hoolikalt kinni.

"Sel aastal Viru maratonile pealtvaatajaid ei lubata, samuti ei lubata koguneda toitlustusalal, lisaks tuleb järgida veel mitmeid reegleid, millega saab tutvuda Estoloppet kodulehel." Optimistliku noodiga lõpetades lisas Torm, et supp on osalejatele jätkuvalt garanteeritud ja hoolimata kõigest ollakse rõõmsad, et saab koos siiski sel laupäeval 35. Viru maratoni meeldejäävalt tähistada.

35. Viru maraton toimub sel laupäeval, 30. jaanuaril algusega kell 11 Mõedakul.