Kvalifikatsioonist eelviimase ehk viiendana edasi pääsenud Sildaru teenis esimesel katsel 76,4, teisel katsel 82 ja kolmandal 78,6 punkti. Arvesse läksid kaks paremat katset, seega kogus Sildaru kokkuvõttes 160,6 punkti ja sai kolmanda koha.

Viimase katsega võttis etapivõidu šveitslanna Giulia Tanno, kes kogus 173,4 punkti. Tannol läksid arvesse teine ja kolmas katse, kus ta teenis vastavalt 85,4 ja 88 punkti.

Esimese kahe katse järel juhtis võistlust kvalifikatsiooni parim, selle ala valitsev maailmameister Tess Ledeux, kes alustas võistlust 91,80-punktilise hüppega ja teenis teisel katsel 80,6 punkti. Viimasele katsele minnes teadis ta, et peab vähemalt punkti juurde teenima, et võit võtta, aga prantslanna kukkus ja see tähendas, et ta sai kokkuvõttes 172,4 punktiga teise koha, kaotades vaid punktiga Tannole.

Neljanda koha sai 128,6 punkti kogunud itaallanna Silvia Bertagna. Võistlus ebaõnnestus šveitslanna Mathilde Gremaud'l, kes kahel esimesel katsel kukkus ja seejärel loobus kolmandast katsest. Lõpuks läks talle kirja 20,4 punkti ja viies koht.

Kuues finalist, norralanna Johanne Killi starti ei tulnud.

Meeste seas oli võistlus väga kõrgetasemeline ja tasavägine. Esikoha sai norralane Birk Ruud, kelle halvimat hüpet hinnati 95,2 punktiga. Ruudil läksid arvesse esimene ja teine katse, mille eest ta teenis vastavalt 96 ja 97,2 punkti, kokkuvõttes seega koguni 193,20 punkti (maksimaalsest 200-st). Teise koha sai 189,6 punktiga prantslane Antoine Adelisse (92,4 ja 97,2 punkti) ning kolmas oli 189,2 punktiga rootslane Oliwer Magnusson (94 ja 95,2 punkti).

2.-8. koht mahtusid vaid 3,4 punkti sisse.

Otseblogi: