Sildaru harjutab uut trikki õhkpadjal: lumele on ikkagi valusam kukkuda

Novembri lõpus MK-sarja alustanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru pidi avaetapi pooleli jätma. Kukkumine soojendusel vigastas kergelt jalga, kuid ohtu polnud. Nädal tagasi teisel MK-etapil jõudis ta Big Air hüpetes pjedestaalile.

"Ma olen ise selle Big Airi MK-ga väga rahul," sõnas Sildaru ERR-ile. "Kuna paljud tüdrukud tegid seal duubleid, siis minu jaoks oli juba suur võit see, et ma seal finaali kuue sekka sain. Kui ma siis veel finaalis kolmandale kohale tulin, oli mul eriti hea meel."

Duubel ehk kahekordne cork on trikk, mida Sildaru kavatseb harjutada suvel õhkpadja peal.

"Tegelikult olen elus paar duublit isegi ära teinud lume peal, aga siis jäi vahe sisse. Enne, kui uuesti lumele tegema minna, peaks kindlus õhkpadja peal olemas olema, sest lumele on ikkagi valusam kukkuda," selgitas Sildaru. "Nüüd ongi siis plaan, et kuna praegu on võistlushooaja tõttu keeruline mingeid uusi trikke õppida, aga kui võistlushooaeg läbi on, siis saab rohkem sellele keskenduda."

MK-sarja on tublisti kärbitud ning vahepeal rippus oht ka MM-i kohal, mis küll praegu on plaanitud märtsis Kanadasse Calgarysse. "Mul on hea meel, et see MM üldse toimub ja kindlasti ma arvan, märtsi algus ongi võib-olla natukene parem aeg," sõnas Sildaru.

Laupäeval sõidab Sildaru Šveitsi treenima. Plaanis on keskenduda rennisõidule, mida Sildaru pole eelmistest X-Mängudest harjutada saanudki. Eesmärgid jaanuari lõpus USA-s Aspenis toimuvateks X-Mängudeks on kõrged.