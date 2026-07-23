Lucas Leok saavutas Inglismaal 11. koha

EMX125 klassi EM-i hooaeg jätkus Inglismaal kuulsal Foxhilli krossirajal. Uuenduskuuri läbinud rada on üle 25 aasta taas tipptasemel kasutuses. Ainsa eestlasena oli võistlustules Lucas Leok, kes teenis 11. koha.

EMX125 klassile oli Inglismaa etapp sel hooajal kaheksandaks. Lucas Leok hoidis pärast seitset etappi üldarvestuses üheksandat kohta, kirjutab Msport.ee.

Esimest võistlussõitu alustas Leok 15 parima piiril, kuid kukkus avaringi alguses Lucas ja langes viimasele kohale. Leok püüdis kiirelt grupi kinni ja liikus kahe esimese ringiga 29. kohale. Eestlane suutis tõusta lõpuks 18. kohale ja teenida kolm punkti.

Esikoha võttis Bauer, kes pärast seda sõitu ka sarja liidriks tõusis, kuna Erneckeri jaoks on vigastuse tõttu hooaeg lõppenud. Teisena lõpetas sõidu taanlane Bertram Thorius ja kolmandana Ziemer.

Pühapäeval toimus teine võistlussõit, kus Leok näitas head minekut ning asus sõitu juhtima. Avaringil sai aga taas saatuslikuks sama kurv, mis avasõidus. Lucas eksis soones ja sõitis rajalt välja ning langes kümnendale kohale. Järgmise ringiga langes eestlane neljateistkümnendale kohale. Sõidu edenedes tõusis ta aga üheksandale kohale ning lõpetas sõidu kaheksandana. Esikoha teenis taas Bauer. Talle järgnesid andsid kõva lahingu teisena lõpetanud Townley ja kolmandana lõpetanud Oppliger.

"Esimese sõidus stardis olin umbes 11–12. kohal ja siis kukkusin teises kurvis ja pidin viimaselt kohalt tulema hakkama, jõudsin 18. kohale. Teises sõidus sain stardivõidu, kuid sõitsin rajalt välja peale teist sirget ja sain rajale suht taga. Esimesed ringid ei olnud kõige paremad, kuid lõpus tuli hea hoog sisse ja olin kaheksas," sõnas Leok.

Etapi kokkuvõttes kogus Leok 16 punkti, millega teenis 11. koha. Esikoha sai 50 punktiga Bauer, teine oli 38 punktiga Thorius ja kolmas 35 punktiga Townley. Hooaja kokkuvõttes tõusis liidrikohale 319 punktiga Bauer. Teine on 288 punktiga Ernecker, ning kolmas on 258 punktiga Goyer. Leokil on 146 punkti ning ta jätkab üheksandal kohal.