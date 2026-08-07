Seitsmevõistleja Uusorg võitis U-20 MM-il hõbemedali

18-aastane Uusorg läbis avapäeval 100 meetri tõkkejooksu isikliku rekordiga 13,71, hüppas kõrgust 1.63, nihutas kuulitõukes isikliku rekordi 11.33 peale ning jooksis 200 meetrit 24,27-ga. Teisel võistluspäeval sai ta kaugushüppes kirja 6.23, viskas oda 45.30 ja viis 800 meetri jooksus isikliku rekordi 2.13,90-ni.

Seitsme alaga kogus Uusorg 5961 punkti, millega saavutas soomlanna Enni Virjoneni (6214) järel teise koha. Pronksmedali sai kaela šveitslanna Anna Pfister (5850). Uusorul jäi enda nimel olevast U-20 Eesti rekordist lahutama 138 punkti.

Annika Põlluaas jäi kaugushüppes tulemuseta ning sai kokkuvõttes 4616 punktiga 21. koha (14,23 - 1.63 - 10.79 - 25,67 - X - 43.20 - 2.24,50).

Meeste teivashüppes jõudis edasi finaali Henri Apri, kes ületas kvalifikatsioonis oma algkõrguse 5.25 kolmandal katsel. See tulemus andis talle kokkuvõttes kaheksanda koha. Martin Plaki laeks jäi 4.95 ja 17. koht.

4x100 meetri segateatejooksus Eesti nelik (Tristan Konso, Pia Lauren Matsalu, Dmitri Petrogradov, Miia Ott) finaali ei pääsenud, saades ajaga 43,69 eeljooksude kokkuvõttes 18. koha.

Võistluspäeva lõpetanud 100 meetri jooksu finaalides võidutsesid USA sprinterid. Naiste seas tuli kuldmedalile Mia Maxwell (11,14), hõbemedali teenis jamaikalanna Shanoya Mikalia Douglas (11,17) ja pronksmedali pälvis itaallanna Kelly Ann Maevane Doualla Edimo (11,27). Meeste finaali võitis Tate Taylor isikliku rekordiga 9,94, talle järgnesid jamaikalane Gary Card (10,05) ja lõuna-aafriklane Marko Ferreira (10,16).