Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

Karel Tilga
Karel Tilga
Mitmevõistleja Karel Tilga tegi mainekal Götzise kümnevõistlusel oma parima tulemuse pärast 2023. aasta MM-i ning ütles, et loodab augustis toimuvaks EM-iks oma parimasse vormi jõuda.

Tilga pani Götzises kokku stabiilse kümnevõistluse, mille vältel püstitas 110 meetri tõkkejooksus ka uue isikliku tippmargi. Pärast esimest päeva oli ta 11. kohal, kuid kogus võistluse lõpuks 8413 punkti ning kerkis sellega lõpuks kuuendale kohale. Mullusest tulemusest oli ta parem vaid kaheksa punkti võrra, aga Tilga sõnul on tegemist kahe täiesti erineva võistlusega.

"Olen väga rahul, eelmise aasta võistlus oli väga üles-alla – oli häid alasid ja oli mõni täitsa kehv ala. See aasta oli väga ühtlane minek, imelik mõelda, et niimoodi 8400 kokku tuli. Ei teinud midagi erilist, hea stabiilne võistlus," sõnas Tilga pühapäeval.

Tegemist oli ühtlasi tema parima võistlusega pärast 2023. aasta Budapesti MM-il, kui ta isiklikku rekordit tähistava 8681 punktiga neljanda koha saavutas. Järgmisena ootavad ees Euroopa meistrivõistlused Birminghamis, mis toimuvad augustikuus. Kui reaalne on see, et Tilga jõuab EM-iks sellele tasemele, kus ta kolm aastat tagasi oli?

"Reaalne. Sinna vahele mahub kaheksa nädalat stabiilset tööd, säärevigastuse ja eelmise võistluse jaoks valmistumisega jäi päris palju trenne vahele. Kui nüüd saab stabiilselt treenida, siis vorm tõuseb," vastas ta.

Risto Lillemets teenis 8063 punktiga 13. koha, Rasmus Roosleht uuendas neljal alal isiklikku rekordit, aga sai teivashüppes nulli ja teenis 7394 punktiga 18. koha.

Võidu teenis Šveitsi täht Simon Ehammer, kes püstitas kümnevõistluse avapäeva kõigi aegade tipptulemuse ja kogus kümne ala järel 8778 punkti. Teise ja kolmanda koha said sakslased Leo Neugebauer (8730 p) ja Niklas Kaul (8528 p), esikolmikule järgnes kanadalane Damian Warner (8497 p). Seitsmevõistlusel võidutses šveitslanna Annik Kälin 6726 punktiga, järgnesid hollandlannad Emma Oosterwegel 6705 ja Sofie Dokter 6627 punktiga. Erki Noole hoolealune Saga Vanninen jättis pühapäeval võistluse pooleli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

