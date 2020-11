Ruka MK-nädalavahetusel tuleb starti kaheksa eestlast

Nädalavahetusel läheb Soomes Rukal korraga käima nii murdmaasuusatamise kui kahevõistluse MK-sari, lisaks on võistlustules ka suusahüppajad. Kolme ala peale on võistlemas ka kaheksa eestlast.

Murdmaasuusatamise hooaja avaetapp on traditsiooniliselt minituur, mis algab klassikasprintidega, teisel päeval on naistel kavas 10 ja meestel 15 km klassikasõidud ning viimasel päeval peetakse viitstardist vabatehnikasõidud – naised 10 km ja mehed 15 km. Eesti murdmaasuusatajatest on Rukal võistlemas Marko Kilp, Kaarel Kasper Kõrge, Kaspar Päärson, Aveli Uustalu ja Johanna Udras.

Nädal tagasi Olosel peetud katsevõistlusel oli 10 km klassikasõidus eestlastest kiireim sprinter Kilp, kes edestas Kõrget kümne sekundiga, naiste 5 km klassikasõidus oli parim eestlanna Uustalu, edestades Udrast 16 sekundiga.

Kahevõistluse hooaja esimesel MK-etapil on eestlastest stardis Kristjan Ilves, kes näitas nädalavahetusel head minekut Norra meistrivõistlustel – laupäeval oli Ilves neljas ja pühapäeval viies.

Kahevõistlejad alustavad Rukal võistlust reedel.

Suusahüpete MK-sari algas lõppenud nädalavahetusel Wislas, kus suvel koos Soome koondisega treeninud Artti Aigro tegi hea võistluse, saades 26. koha. Seejuures ebaõnnestus Aigrol lõppvõistlusel teine hüpe.

Mullu Rukal 19. koha saanud Aigro kõrval võistleb Soomes ka Kevin Maltsev, kes on hooajaks valmistunud kogenud sloveeni Vasja Bajci juhendamisel.