Aigro: süda sooviks MM-hooajal jõuda 20 parema sekka

"Ma julgen öelda, et ettevalmistus uueks hooajaks on kulgenud hästi. Panime treeneritega paika plaani ning see on korrektselt ka täidetud," rääkis Aigro intervjuus Postimehele.

"Tulemas on MM-hooaeg, mis on mõistagi kõige tähtsam võistlus. Süda sooviks olla top20 sees, kuid rahulduksin ka 30 parema sekka jõudmisega," ütles Aigro.

Hooaeg peaks nii Aigrol kui ka teistel suusahüppajatel algama 20. novembril Poolas Wislas.

