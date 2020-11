Kevin Maltsev: jalateravus on läinud paremaks, olen hakanud rohkem kerkima

Mullune ebaõnnestunud hooaeg ajendas Maltsevit tegema tõsisemaid muudatusi. Treener Tambet Pikkori soovitusel alustas 20-aastane Maltsev koostööd kogenud sloveeni Vasja Bajciga.

Ehkki Maltsev ei valmistunud hooajaks koos Sloveenia koondisega, tegi ta siiski mõned trennid ka sealse A- ja B-koondise juures.

Mitmete riikide sportlastega töötanud Bajc pakub treenerina nii piitsa kui präänikut. Maltsevi jaoks on senisest oluliselt pikemad ja spetsiifilisemad harjutuskorrad olnud silmiavavad.

"Jõusaalitrenn oli kodus poolteist-kaks tundi, kõik soojendused olid sees. Sloveenias oli keskmine trenn kolm tundi, pikemad läksid nelja ja poole kanti isegi," võrdles Maltsev intervjuus ETV-le.

Töö ja isiklik areng võiks anda võimalusi, teha senisest paremaid tulemusi ka väiksematel mägedel.

"Kindlasti on mul läinud paremaks jalateravus," usub ta. "See, mis mul on olnud aastaid olnud teistest halvem. Olen hakanud rohkem kerkima. Teine asi, mis on arenenud, on lennuasend, mis minul oli suusahüppemaailmas üks kõige õudsemaid."

Kuigi novembris tuli Maltsev Sloveeniast Eestisse tagasi, pakub talv ilmselt võimalusi Bajc võistlustele appi kutsuda. Eestis juhendab Maltsevit jätkuvalt Tambet Pikkor. Treeningute ülesehitamisel kasutatakse Sloveeniast saadud teadmisi.

"Olen juba teistele poistele, kellega koos treenime, andnud näpunäiteid, kuidas teha sooja, mida hüppemäel teha," loetleb Maltsev. "Tambetile samamoodi. Mida saalis, jõusaalis ja hüppemäel teisiti tegime. Tambet on väga rahul."

Maltsev soovib võistelda võimalikult palju. Ruka MK-etapi järel panustab ta esialgu kontinentaalkarikasarjale.

"Tahaks osaleda küll Nelja hüppemäe turneel, aga seda näeb hiljem, kas saan sinna või ei saa. Hooaja teisel poolel on näha, kuidas on võistlused läinud ja selle järgi saab otsustada, kas lähen MK-le või ei lähe."

Maailmameistrivõistlustel mõeldes Maltsev esialgu väga kõlavaid eesmärke välja ei ütle.