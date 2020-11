Aigro soomlastega treenimisest: ettevalmistust on suure pundiga lihtsam teha

21-aastane Aigro tahtis soomlastega tihedat koostööd teha juba eelmise hooaja eel, aga sobiv võimalus tekkis tänavu. Aigro harjutab koos kuueliikmelise Soome A-koondisega. Seda võimaldab sponsorite, EOK ja perekonna toetus.

"Põhibaas on meil Kuopios, kus väljaspool laagrit treenime. Enamik poisse elab ka seal," lausus Aigro ERR-ile. "Laagerdanud oleme enamasti üle Soome. Kui aus olla, siis mul on ettevalmistust teha palju-palju lihtsam suure pundiga koos kui üksi Otepääl."

Eestis on noormees käinud värskust kogumas. Laupäeval tegi ta keerulistes tuuleoludes Tehvandi mäel kolm hüpet. Hüpete koguarv on võrreldav eelmise suvega. Soomlased ei aja igal treeningul kvantiteeti taga. Aigro leiab, et talle jagub naabrite juures piisavalt tähelepanu.

"Kõik treenivad poisse üsna võrdselt. Mina enda silmaga eristusi ei näe, keda nad niiöelda rohkem treenivad või keda rohkem abistavad," ütles Aigro. "Treeningutel on meil üks suur punt ja treenerid tegelevad meie kõigiga."

"Tal on tegelikult olemas kõik need omadused, et edukas sportlane olla juba praegu," ütles Soome koondise peatreener Janne Väätäinen.

"Ma arvan, et ülejäänu tuleb võistlustega. Aasta-aastalt on vaja koguda võistluskogemust. See on kõige tähtsam - võistelda MK-sarjas, kõrgel tasemel. Seal on vaimne pool eriti tähtis."

Soomlaste juures on Aigrol abiks ka hüppekombinesoonide õmbleja, mis tähendab, et enam pole muudatuste tegemiseks vaja sõita Saksamaal asuvasse tehasesse. Hüppekombesid kulub hooaja käigus seitse kuni üheksa ning ühe sellise hind on umbes 400 eurot.

Ees ootab hooaeg, kui Aigro soovib varasemast oluliselt rohkem võistelda maailmakarikasarjas. Soomlastega plaanitakse pea kogu karussell kaasa teha. Talve teises pooles peetakse Obersdorfis MM.

"Peale Ruka läheme kohe Venemaale. Seal ma ei ole käinud. Pakub huvi, mis sorti mäega on seal tegu," ütles Aigro. "Aga kõige rohkem ootan hooajalt lennumägesid. Süda tahab MM-ilt top 20 kohti, aga võib rahule jääda ka top 30-ga."

Suusahüppajate MK-sari algab kolme nädala pärast Wislas.