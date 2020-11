Hooaega alustav Sildaru: vorm on parem kui kunagi varem

Freestyle-suusatamise rennisõidu valitsev maailmameister Kelly Sildaru alustab järgmisel nädalavahetusel uut hooaega, osaledes Austrias peetaval MK-etapil. Noore vigursuusataja sõnul on tema vorm võistluse eel väga hea.

"Ma arvan, et füüsiline vorm on kindlasti parem kui kunagi varem. Ma olen teadlikumalt treeninud koos jõusaalitreeneriga," vahendab Postimees 18-aastase maailmameistri sõnu.

Uus MK-hooaeg algab 21. novembril Austria Stubais peetava pargisõiduga. "Praegusel hetkel arvatakse, et sinna ikkagi saab minna. Võistlus on plaanis," lisas Sildaru.

MK-etappidel osalemine on Sildaru jaoks tarvilik, et lunastada 2022. aasta Pekingi taliolümpia punktid. Neid on eestlannal vaja vähemalt 50, samuti tuleb MK-sarjas või MM-il jõuda vähemalt 30 parema sekka.