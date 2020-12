Artti Aigro: heal päeval ei jää esikümnekoht tulemata

Rukal peeti kaks võistlust, neist esimesel oli Aigro kvalifikatsioonis 31. ja lõppvõistlusel sai 14. koha, seejuures esimese vooru järel jagas ta kümnendat kohta. Pühapäeval pääses Aigro kvalifikatsioonist edasi 24. tulemusega ja lõppvõistlusel tegi avavoorus koguni nii hea hüppe, et oli viies, kuid teine hüpe ebaõnnestus ja ta sai kokkuvõttes 30. koha.

"Võin öelda, et olen üpriski rahul sellega, mis ma sellel nädalavahetusel tegin," ütles Aigro ERR-ile. "Selle viimase hüppe unustasin nii kiiresti ära kui võimalik, seda sinna mällu ei ole vaja säilitada. Keeran uue lehe ja ootan järgmisi võistlusi huviga."

"Pühapäevane võistlus andis mulle väga-väga hea emotsiooni peale esimest hüppevooru. Selle pealt on hea edasi võistlema minna ja ma arvan, et top10 heal päeval tulemata ei jää."

Aigro valmistus hooajaks koos Soome koondisega. "Pundiga on mul palju-palju lihtsam koos treenida ja seda ettevalmistust teha olnud. Treeningud on võetud niimoodi tükk-tüki haaval lahti – kui on jõutreeningud, on sellised perioodid, kus on kiiruslik jõud, kus on maksimaalne jõud. Kindlasti need perioodid on viinud mind selles mõttes tasemelt edasi. Ja hüppemäel samamoodi treenerid analüüsivad peale igat hüpet, kui sportlasel on huvi, mis ta seal hüppel tegi, kuidas läks. Professionaalsus on viidud minu puhul mitmeid kordi edasi, kui oli varasematel aastatel," kiitis Aigro.

"Koondisesse kuulub seitse sportlast koos minuga ja peatreener on Janne Väätäinen, kes oli jaapanlaste treener ja abitreener on Lauri Hakola, kes on varasemalt olnud Soome koondise peatreener. Selline duo treenerite poolt on üpriski kõva minu meelest, olen sellega väga rahul," jätkas Aigro. "Ja meeskonnas on meil muidugi oma määrdemees, oma kombeõmbleja, füsioterapeut ja psühholoog. Kõik on käe-jala ulatuses, saan neid kasutada siis, kui ise seda vajalikuks pean. Kõiki sportlasi võetakse võrdselt ja tingimused on kõigil võrdsed, see on selline hea märk ja mul on hea siin pundis koos olla ja treenida."

Küsimusele, kas Eesti sportlaste ja tipptaseme vahel ongi puudu võimalustest, vastas Aigro: "Ma muidugi suusahüpete poolt oskan rohkem rääkida. Treenereid meil on Eestis üpris vähe. Ja kas üldse on sellise tasemega nagu Soomes on? Ja muidugi mängib ka rahaline pool selles rolli. Kui on võimalus, siis muidugi liituda sellise välismaalase grupiga, kes on kunagi maailma tipule lähemal olnud. Hüpete poolelt on Eestis üpriski raske sinna tippu saada, minu meelest."

Sel nädalal Venemaal peetaval MK-etapil Aigro ei võistle. "Jäin Rukale paariks päevaks laagrisse, üritame siin veel hüppearvu koguda. Venemaale me ei sõitnud, siit lähme siis otse järgmisele etapile Planicale, kus toimub siis lennumäe MM, mis eelmisel hooajal ära jäeti," rääkis Aigro. "Sealt edasi Engelbergi, jõuluks korraks koju ja siis läheb juba nelja hüppemäe turnee lahti."