Rahvusvaheline Suusaliit FIS teatas neljapäeval, et tingituna koroonaviiruse levikust ja reisikeelust Ameerika Ühendriikidesse, jäetakse ära 17. märtsile planeeritud Minneapolise MK-etapp murdmaasuusatamises. Neljapäeva õhtul tuli uus teade, et ära jäetakse ka 20.-22. märtsil Kanadas Canmore'is toimuma pidanud MK-etapp.

Minneapolises pidanuks peetama nii naiste kui meeste vabatehnika sprindid.

MK-etapil osalema pidanud koondised viibivad hetkel Kanadas Quebecis, kus eeloleval nädalavahetusel on samuti kavas MK-sarja suusasõidud.

Murdmaasuusatamise hooaeg pidi esialgsete plaanide kohaselt lõppema järgmisel nädalavahetusel Kanadas Canmore'is, ent ka see MK-etapp otsustati ära jätta. See tähendab, et Quebecis toimub ühtlasi murdmaasuusatamise MK-sarja finaaletapp.