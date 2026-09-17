Saarma ja Lohmatov tegid karikamängudes skoori
Eesti jalgpallurid Robi Saarma ja Aleksandr Lohmatov tegid kolmapäeval karikavõistlustel madalama liiga meeskonna vastu skoori. Saarma lõi oma mängu esimese ja Lohmatov enda kohtumise viimase värava.
Pühapäevases kõrgliigamatšis varupingile jäetud Saarma tegi täna täismängu, kui tema koduklubi Pardubice alistas Tšehhi karikavõistluste 1/16-finaalis tugevuselt neljandasse liigasse kuuluva Kozlovice 6:0. Eestlane avas skoori seitsmendal minutil, vahendab Soccernet.ee.
Lohmatov vormistas Slovakkia karikavõistluste 1/32-finaalis 90. minutil lõppseisuks Pohronie 5:1 võidu Latky Družstevniku üle. Ta oli sisenenud platsile vahetusest 79. minutil 3:1 eduseisus.
Vlada Kubassova tegi täismängu, kui tema tööandja Ferencvaros tuli Ungari naiste kõrgliigas Szent Mihaly vastu 0:2 kaotusseisust välja ja võitis 3:2. Ferencvarose kõik kolm tabamust sündisid viimase 20 minuti jooksul.
Toimetaja: Kristjan Kallaste