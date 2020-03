Tallinna motomess jääb ära

Seoses epidemioloogilise olukorraga Euroopas on korraldajad otsustanud Tallinn Motor Show 2020 messi ära jätta.

"Meie esmane prioriteet on eksponentide ning külastajate ohutus, seega hoolimata kõikidest Terviseameti poolt edastatud soovitustest, mida me samuti rakendasime, on ainus vastutustundlik otsus nii suurt sündmust mitte teha," selgitas messi eestvedaja Rauno Kais Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonist. "Samadel kaalutlustel jääb ära ka pühapäeval Sõmerpalus asuvas Adrenalin Arena sisehallis toimuma pidanud noorte motokrossivõistlus."

EMF on suhtluses suurimate eksponentidega ning arutluse all on võimalus korraldada üritus 2020. aasta teises pooles.

Tallinn Motor Show puhul on tegemist Baltikumi suurima motomessiga, mida eelmisel aastal külastas ligi 12000 inimest Eestist ja lähiriikidest.