Esimesena jäi ära sel nädalal algama pidanud Indian Wellsi turniir, mida peetakse suure slämmi turniiride järel tähtsuselt viiendaks tenniseturniiriks. Nüüd teatati, et ära jääb ka 23. märtsil alganud Miami turniir, mis oli nii meestele kui naistele kõrgeima kategooria turniir.

Miami-Dade'i maakonna juht Carlos A. Gimenez teatas enda avalduses, et kuna osariigis on COVID-19 viiruse tõttu hädaolukord, on ta sunnitud kõik massiüritused ära jätma, nende seas ka Miami tenniseturniiri, MIA 5 km jooksu, lisaks lükatakse edasi NASCAR-i etapp.

Nii Indian Wellsis kui Miamis pidi kaasa tegema ka Eesti esireket Anett Kontaveit, kes on aga nüüd juba tagasi kodumaal.

Meeste profitennise katuseorganisatsioon ATP teatas, et COVID-19 viiruse tõttu tehakse ATP ja ATP Challengeri kalendrites kuuenädalane võistluspaus ja enne aprilli lõppu ühtegi turniiri ei toimu.

Samasuguse avalduse teeb eeldatavasti lähiajal ka naistennisiste ühendav WTA.