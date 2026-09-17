Belgia alistas Serbia kolmes geimis

Belglased jäid avageimis esialgu küll tagaajaja rolli, aga skoorisid 14:17 kaotusseisust neli vastuseta punkti ning vormistasid võimsa lõpuga 25:19 võidu. Teises geimis pääses taaskord Serbia juhtima, aga Belgial õnnestus 20:21 kaotusest viie järjestikuse punktiga 25:21 võit vormistada.

Kolmas sett kuulus juba belglastele, kes läksid juhtima 10:6 ning enam vastast lähedale ei lubanud, realiseerides oma alagrupiturniiri viimases kohtumises kindla 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) võidu.

Ferre Reggers tõi Belgiale 16 punkti (+14), Sam Deroo toetas 14 punktiga (+11) ning Seppe Rotty kümnega (+7). Serbia resultatiivseim oli 12 punkti toonud Drazen Luburic (+8), keegi teine kahekohalise summani ei jõudnud.

Viiest mängust neli võitnud Belgia kerkis C-grupis esikohale, kuid võõrustaja Soome mängib õhtul Eestiga ning lõpetaks võidu puhul grupis esimese kohaga.