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Belgia alistas Serbia kolmes geimis

EM-finaalturniir
Belgia võrkpallikoondis
Belgia võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen
EM-finaalturniir

Belgia võrkpallikoondis lõpetas Tamperes toimuva EM-i C-grupi turniiri vägeva võiduga, kui võitis Serbia koondise vastu kolm geimi järjest.

Belglased jäid avageimis esialgu küll tagaajaja rolli, aga skoorisid 14:17 kaotusseisust neli vastuseta punkti ning vormistasid võimsa lõpuga 25:19 võidu. Teises geimis pääses taaskord Serbia juhtima, aga Belgial õnnestus 20:21 kaotusest viie järjestikuse punktiga 25:21 võit vormistada.

Kolmas sett kuulus juba belglastele, kes läksid juhtima 10:6 ning enam vastast lähedale ei lubanud, realiseerides oma alagrupiturniiri viimases kohtumises kindla 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) võidu.

Ferre Reggers tõi Belgiale 16 punkti (+14), Sam Deroo toetas 14 punktiga (+11) ning Seppe Rotty kümnega (+7). Serbia resultatiivseim oli 12 punkti toonud Drazen Luburic (+8), keegi teine kahekohalise summani ei jõudnud.

Viiest mängust neli võitnud Belgia kerkis C-grupis esikohale, kuid võõrustaja Soome mängib õhtul Eestiga ning lõpetaks võidu puhul grupis esimese kohaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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