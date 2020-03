Argentina valitsus kinnitas neljapäeva õhtul, et koroonaviirusest tuleneva ohu tõttu ei saa ralli planeeritud ajal toimuda. Otsusega nõustusid ühehäälselt nii Rahvusvaheline Autoliit (FIA), WRC promootor kui Argentina ralli korraldaja Automovil Club Argentino (ACA).

"See olukord valmistab meile pettumust, aga seisame ülemaailmse probleemi ees, mis on meist suurem. Mõistame, et praegu peame kaitsma kõigi tervist," sõnas ACA president Carlos Garcia Remochi.

WRC teatel jälgitakse pingsalt ka teisi kavas olevaid MM-rallisid. Argentina rallile peaksid järgnema mai keskel toimuv Portugali ralli ning seejärel juuni alguses kavas olev Sardiinia MM-etapp.

"Kahetseme, et peame ralli edasi lükkama ning teeme kõigi osapooltega koostööd, et leida selle toimumiseks uus aeg," kinnitas promootor Oliver Ciesla.