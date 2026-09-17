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Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga

sport
Tallinna FC Flora U-19
Tallinna FC Flora U-19 Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
sport

Tallinna FC Flora U19 alistas kolmapäeval A. Le Coq Arenal peetud UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte klubi Havnar Boltfelagi 3:0.

Flora surus kohe kohtumise algusest peale ning avaväravat tuli oodata 25. minutini. Enne seda oli pall juba korra Fääri saarte klubi väravas käinud, kuid kohtunik fikseeris sellele eelnenud olukorras määruste rikkumise ning tabamus ei lugenud. Küll aga läks arvesse nurgalöögi järgsest olukorrast sündinud värav, kui karistusala tagant läks löögile Sander Alamaa. Tema löök takerdus värava ees mängijatesse, kuid eestlaste õnneks jõudis pall Roland Sammulini, kes selle võrku suunas, vahendab jalgpall.ee.

Vaid kolm minutit hiljem lõpetas Flora rünnaku edukalt Karl-Tristan Lorenz. 34. minutil vormistasid eestlased juba kolmanda tabamuse: esmalt tõrjus väravavaht Lorenzi löögi, kuid jätkuolukorras jõudis pall Eerik Paltserini, kes oma võimalust kasutamata ei jätnud.

Teisel poolajal jätkasid florakad enesekindlalt vastase poolel ning tekitasid mitmeid võimalusi, kuid resultatiivselt neid lõpetada ei õnnestunud. 48. minutil ragistas Remo Valdmets ka latti. Raam värises teistkordselt 72. minutil, kui Lorenzi pealöök tabas latti ning sellele järgnenud jätkulöök oli juba väravavahi jagu. Neli minutit hiljem jäi pall taas raamidesse jõudmata, kui Deniss Zotov löögile läks, kuid nahkkera tabas posti.

Havnari esimene ohtlikum olukord sündis alles kohtumise 80. minutil, kui nurgalöögi järgses olukorras saadi peaga löögile, kuid pall lendas väravast üle. Mängu viimase hea võimaluse tekitas 86. minutil Uku Korjus, kes murdis karistusalas vastastest läbi ja pääses väravavahiga silmitsi, kuid ette posti suunatud löögi tõi puurivaht alt nurgast ära. Lõpuvile järel oli tablool 3:0 Flora kasuks.

Esimeses eelringis selgitatakse edasipääseja kahe mänguga, mis peetakse kodus-võõrsil printsiibil. Võistkondade korduskohtumine toimub 14. oktoobril võõrsil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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