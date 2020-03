Ujumisliit ja Tennise Liit teevad samuti võistluspausi

Eesti Ujumisliit ja Eesti Tennise Liit teatasid, et seoses koroonaviiruse levikuga ning tuginedes valitsuse, Eesti Olümpiakomitee ja terviseameti avalikele soovitustele, otsustati mängud peatada.

Eesti Ujumisliidu korraldatavaid võistlused ei toimu kuni 10. aprillini. 4. aprillil toimuma pidanud Nooresarja III etapp lükkub hetkel teadmata ajaks edasi. Edasiste võistluste staatus selgub vastavalt olukorra arengule. Samuti soovitatakse Eesti Ujumisliidu liikmesklubidel lükata edasi võistluste korraldamine sellel perioodil.

Eesti Tennise Liit on otsustanud ära jätta kõik ETL egiidi all toimuvad laste ja noorte turniirid. Korraldajatega ja treenerite koguga arutatakse läbi, millised turniirid leiavad uue aja ja millised jäävad ära. Ainsa erandina mängitakse lõpuni täiskasvanute karikavõistlused, mis on juba alanud.