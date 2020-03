NBA eeskujul peatati ajutiselt ka NHL-i hooaeg

Jäähokiliiga NHL teatas neljapäeval, et peatab teadmata ajaks kõik mängud tõkestamaks koroonaviiruse levikut.

NHL-i volinik Gary Bettmann teatas avalduses, et küsimus liiga mängud ajutiselt peatada tekkis päevakorda peale korvpalliliiga NBA sarnast otsust. Lisaks diagnoositi Utah Jazzi prantslasest keskmängijal Rudy Gobert'il koroonaviirus. Bettman tõi välja, et NHL-i meeskonnad jagavad tihti samu ruume NBA mängijate ja personaliga, mistõttu pole mängude läbiviimine enam kohane.

"Me jätkame ülemaailmsete tervise nõuannete järgimist ja julgustame kogu NHL-i kogukonda suhtuma koroonaviirusesse ettevaatlikult," ütles Bettman, tuues välja, et vajadusel peaksid inimesed nõustuma vabatahtlikult ka karantiinis viibimisega. "Meie eesmärk on jätkata mängudega nii pea kui võimalik."

NHL-i liigas mängivad 24 USA ja seitse Kanada meeskonnda. Play-off'id toimuvad traditsiooniliselt aprilli alguses.