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U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust

Jalgpall
Eesti U-16 jalgpallikoondis
Eesti U-16 jalgpallikoondis Autor/allikas: Liis Marii Kägu
Jalgpall

Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis sai Põhja-Iirimaal toimunud sõprusturniiril kaks kaotust: võõrustajatele vannuti alla 0:5 ja põhjanaaber Soomele 1:6.

Esmaspäeval toimunud avamäng Põhja-Iirimaa vastu kaldus väljakuperemeeste kasuks esimese poolajaga, mille Eesti kaotas 0:2. Teisel poolajal lisasid põhjaiirlased veel kolm väravat ning võtsid kindla võidu. Kahe väravaga said maha Ryland Perry ja Dara Donnan, lõppskoori vormistas Eoghan Mallon, vahendab Jalgpall.ee.

Paraku ei toonud teinegi mäng eestlastele edu. Soome lõi nelja minutiga kaks väravat ja juhtis 25. minutiks juba 4:0. Avavärava lõi Roope Suoniemi, seejärel sepistas kiire kübaratriki Miro Aatola. Teise poolaja alguses lõi igapäevaselt Tallinna FC Floras mängiv Markkus Erikson ühe värava tagasi, kuid Gil Azael De Macksi Mayasi ja Excel-Stanis Musete väravad kindlustasid soomlastele siiski väga kindla võidu.

Kahe kaotusega päädinud sõprusturniirile läks Eesti samas vastu positiivse emotsiooni pealt, olles alistanud teises omavahelises sõprusmängus 2:0 Saksimaa. Esimene mäng sama vastasega oli lõppenud 2:2 viigiga.

Toimetaja: Siim Boikov

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