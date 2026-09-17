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Eesti rannavollepaarid avasid U-18 EM-i avapäeval võiduarve

Rannavõrkpall
Konrad Jaani ja Mattias Meresaar
Konrad Jaani ja Mattias Meresaar Autor/allikas: Dovile Stirbyte/volley.ee
Rannavõrkpall

Neljapäevast pühapäevani toimuval U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel Türgis Izmiris alustasid võistlust hästi Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand.

Meresaar ja Jaani mängivad U-18 EM-il D-alagrupis ning pidasid neljapäeval ühe mängu: kindla 2:0 (21:13, 21:8) võiduga alistati Šotimaa paar Aaron Gillies ja Guy Hutson-Boyle, vahendab Volley.ee.

Reedel lähevad Eesti noormehed vastamisi Ungari eakaaslaste Levente Kiss-Bertoki ja Gergely Abel Szütsiga, samal päeval mängitakse veel hollandlaste Sven van Groenesteini ja Kyan Bezemeriga.

Lukas ja Rikand kuuluvad A-alaguppi ning kuigi esimeses mängus tuli tunnistada leedulannade Beatrice ja Agata Michalkeviciute paremust tulemusega 2:0 (21:19, 21:10), siis teises matšis alistati Türgi duo Irem Yeneri ja Ela Kose 2:1 (21:23, 21:18, 15:11). Alagrupi viimases mängus lähevad Lukas ja Rikand reedel vastamisi Taani neidude Mie Kjærsgaard Bertelseni ja Maja Fjord Vestergaardiga.

Itaalias Corigliano-Rossanos alustasid Futures taseme MK-etappi Urmas Piik ja Armin Kender, kes võtsid kvalifikatsiooni esimeses ringis 2:0 (22:20, 21:16) võidu prantslaste Pao Rigaud' ja Charly Samier' üle. Teises ning otsustavas ringis jäädi aga 0:2 (14:21, 21:23) alla kohalikele Itaalia mängijatele Tobia Marchettole ja Michael Burgmannile, sellga jäädi ka põhiturniirilt eemale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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