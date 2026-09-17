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Eesti meeste malekoondis jäi Ukrainale alla, naiskond sai kindla võidu

Male
Margareth Olde
Margareth Olde Autor/allikas: Lennart Ootes
Male

Eesti meeste ja naiste malekoondised jätkasid Samarkandis toimuvat maleolümpiat ja naised jätkasid kindla võiduga, aga mehed pidid Ukraina paremust tunnistama.

46. maleolümpia avapäeval Palau üle neli-null võidu saavutanud Eesti naiskond koosseisus Margareth Olde, Sofia Blokhin, Grete Olde ja Monika Tsõganova jätkas turniiri võidukalt, kui alistas teises vastasseisus Panama 3:1. Ainsana pidi kaotusega leppima Grete Olde, naiskond mängis teist päeva järjest ilma Mai Narvata.

Eesti meeskond koosseisus Aleksandr Volodin, Ilja Sirosh, Kirill Chukavin ja Dion Krivenko pidi aga Ukraina vastu 1:3 kaotusega leppima. Ainsana sai võidu Sirosh, Meelis Kanep sai vaba päeva.

Maleolümpial mängitakse kokku 11 vooru, võitja selgub 27. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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