Eesti meeste malekoondis jäi Ukrainale alla, naiskond sai kindla võidu
Eesti meeste ja naiste malekoondised jätkasid Samarkandis toimuvat maleolümpiat ja naised jätkasid kindla võiduga, aga mehed pidid Ukraina paremust tunnistama.
46. maleolümpia avapäeval Palau üle neli-null võidu saavutanud Eesti naiskond koosseisus Margareth Olde, Sofia Blokhin, Grete Olde ja Monika Tsõganova jätkas turniiri võidukalt, kui alistas teises vastasseisus Panama 3:1. Ainsana pidi kaotusega leppima Grete Olde, naiskond mängis teist päeva järjest ilma Mai Narvata.
Eesti meeskond koosseisus Aleksandr Volodin, Ilja Sirosh, Kirill Chukavin ja Dion Krivenko pidi aga Ukraina vastu 1:3 kaotusega leppima. Ainsana sai võidu Sirosh, Meelis Kanep sai vaba päeva.
Maleolümpial mängitakse kokku 11 vooru, võitja selgub 27. septembril.
Toimetaja: Kristjan Kallaste