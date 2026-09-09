Malenaiskonna peatreener: ainult Narvast ei piisa, teised on sama olulised

Mullustel Euroopa meistrivõistlustel samas koosseisus mänginud Eesti naiskond jagas kümnendat kohta. Esimesel laual saavutas parima tulemuse Mai Narva.

"Mai Narva on loomulikult meie naiskonna suurim täht. Temale on lootused asetused, ta saab ise sellest aru," ütles Eesti malenaiskonna treener Kaido Külaots ERR-ile. "Tal on tugev närvisüsteem, loodetavasti ei vaju koormuse all kokku. Kuna matši mängib neli mängijat, siis ainult Maist ei piisa. Teiste panus on sama oluline."

Narva (FIDE 2411) kõrval esindavad Eestit veel Margareth Olde (2242), Sofia Blokhin (2046), Monika Tsõganova (2014) ning Grete Olde (2002). Meeste koondises on Aleksandr Volodin (2485), Kirill Chukavin (2362), Ilja Siroš (2385), Meelis Kanep (2352) ja Dion Krivenko (2319).

"Kui tiimi liider on vormis, siis see kandub üle ka järgmistele mängijatele. Mail on esimesel laual šansid kindlasti olemas. Ta hiljutigi võitis Mosambiigis toimunud turniiril väga tugevat Hiina maletajat, kes on üldse sel olümpial esimese asetusega. See näitab, et võimalus on olemas," lisas Külaots.

46. maleolümpia Samarkandis algab täpselt nädala pärast ning medalivõitjad selguvad 27. septembril. Eelmisel maleolümpial kaks aastat tagasi sai Eesti naiskond 33. ja meeskond 51. koha.