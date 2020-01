Seitse matšpalli päästnud Federer sai maailma 100. reketi üle raske võidu

Kolm tundi ja 28 minutit kestnud kohtumine algas Federerile hästi, kui ta võitis avaseti 35 minutiga 6:3. Teises setis jäi šveitslane kohe teise geimi järel murdega taha ning seisul 2:5 kaotas ta uuesti punkti oma pallingugeimil. Sama stsenaarium kordus ka järgmises setis, kuigi viimases geimis oli Sandgrenil kuus murdepalli.

Neljas sett oli kohtumise kõige tasavägisem. 5:4 eduseisus oli Sandgrenil kolm matšpalli, kuid kõik jäid realiseerimata. Federer viis seejärel seti kiiresse lõppmängu, kus ta jäi 3:6 taha. Lõpuks tuli ta siiski raskest seisust välja, kui päästis neli matšpalli ja võitis seejärel 10:8. Federer on nüüd karjääri jooksul võitnud 459 kiiret lõppmängu ning kaotanud 243. Peale seda kutsus šveitslane väljakule arsti ning kiire meditsiinilise abi järel mäng jätkus. Otsustavas setis murdis Federer vastase servi seisul 3:2, millest võiduks piisas.

"Ma usun, et mul oli täna tohutult õnne," ütles Federer ka ise võidujärgses intervjuus.

Šveitslane servis kohtumise jooksul viis ässa Sandgremi 27 vastu. Lihtvigu tegid mängijad vastavalt 56 ja 53 ning topeltvigu kolm ja viis.

Poolfinaalis läheb Federer vastamisi kas Novak Djokovici (ATP 2.) või Milos Raoniciga (ATP 35.).

"I think I got incredibly lucky."



