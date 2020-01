Tamla: Halepiga ei suuda keegi võidu joosta, Kontaveit peab mängima agressiivselt

Austraalia lahtiste naisüksikmängus veerandfinaali jõudnud Anett Kontaveidi endine treener ja Eesti tennisenaiskonna kapten Märten Tamla usub, et praegune juhendaja Nigel Sears on parandanud hoolealuse vaimu ja võimalusi leidub ka kaheksa hulgas Simona Halepi vastu.

"Kindlasti on Anett mentaalselt enda mängu ja olemist parandanud," lausus Tamla ETV spordisaates. "Ma arvan, et väga suur roll selles on tema praegusel treeneril Nigel Searsil, kes paneb hästi suurt rõhku mentaalsele ettevalmistusele ja ka mentaalsele poolele ka mängu sees."

Neljandas ringis sai Kontaveit jagu poolatar Iga Swiatekist 6:7 (4:7), 7:5, 7:5. Eelnevalt oli ta alistanud ka maailma esikümnesse kuuluva šveitslanna Belinda Bencici 6:0, 6:1.

"Vastane oli 18-aastane," kommenteeris Tamla kohtumist Swiatekiga. "Minu arvates oli seal mängus mingitel hetkedel näha, kuidas vastane tegi väga lapselikke otsuseid, mis tulid Anetile kasuks just teise seti keskel ja lõpus. Anett suutis enda mängu hoida enam-vähem samal tasemel ja kolmanda seti alguses päris palju tõsta. Kogemused maksid täna väga palju."

"Mina ise loodan, et võrreldes tänasega võiks järgmine mäng jälle paremast kvaliteedist olla. Natuke nagu Benciciga oli," jätkas Tamla. "Võidukohustust ei ole ja justkui on tema see, kes võib üllatada."

Halep on tema arvates tarvis alistada agressiivse mänguga. "Simonaga võidu jooksma ei suuda maailmas vist hetkel keegi hakata. Simona on väga hea jooksja ja kaitsemängija. Aneti relv on see, et mängib agressiivselt, võtab palli vara ja lööb teravalt. Kui see Anetil õnnestub, siis tal on väga head variandid."