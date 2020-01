Federer loodab valust kubemelihases poolfinaaliks vabaneda

"Ma ei tea, kas seda saab vigastuseks nimetada. See on lihtsalt valu," tunnistas Federer. "Loodetavasti see ei ole midagi hullu. Kubemelihas läheb lihtsalt teinekord väga pingesse, kui mängida nii palju järjest. Ma ei tea, mis see on täpselt, aga ma olen lootusrikas."

Enamasti viisakas Federer sai veerandfinaalis hoiatuse keelekasutuse eest. Ta läks pukikohtuniku Marijana Veljoviciga isegi vaidlema, kuna leidis, et see hoiatus oli "natuke karm". Šveitslaselt aru pärides vastas Federer naljatledes: "Ma rääkisin kahte keelt segamini ja tõenäoliselt sai joonekohtunik ka võõrkeelest aru. Ma ei teadnud seda, pean teinekord nende tausta kontrollima."

Poolfinaalis kohtub Federer maailma teise reketi Novak Djokoviciga, kes mullu Austraalia lahtistel triumfeeris.