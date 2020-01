Kontaveit: mängisin viimased paar geimi natuke stabiilsemalt kui vastane

"Ma teadsin, et ta mängib väga hästi ja ma olin selleks valmis. Üks asi on see, mida sa mõtled enne mängu ja teine see, kui mäng reaalselt peale hakkab. Ta alustas tõesti väga agressiivselt ja oli üldse selline raske vastane. Kindlasti mängis ta väga-väga head tennist," kirjeldas Kontaveit Eesti ajakirjanikele oma vastast.

Otsustavat setti alustas kindlamini Kontaveit, kes läks 3:0 juhtima ja tal oli ka kaks murdepalli 4:0 eduks, kuid Swiatek suutis siis servi hoida. Seejärel võitis Kontaveit nii enda kui Swiateki servigeimi nulliga, minnes 5:1 ette ja tundus, et poolatar on murtud. Paar kehva punkti tõid aga mängu pöörde, Kontaveit läks pisut krampi ja Swiatek sai hoogu juurde ning viigistas seisu 5:5-le.

"Kuni 5:1-ni tegi Swiatek rohkem vigu. Minu teist servi hakkas ta väga agressiivselt ja väga edukalt tõrjuma. Ta mängis väga korralikult. Eks ma oleks saanud ise ka seal mõnes kohas paremini mängida, aga minu arust tema eksis seejärel vähem ja mängis tiba paremini kui enne," kirjeldas Kontaveit põhjust, miks eduseis viigiseisuks muutus. "Aga ma jäin positiivseks ja andsin endast parima. See oli väga tähtis mäng ja väga tähtis, et ma sellel kohal ära ei murdunud ning mängisin ja võitlesin edasi."

Kontaveit ei osanud ühtki konkreetset mänguelementi või lööki välja tuua, mis temal täna parem oli kui vastasel. "Mida mina hästi tegin oli see, et ma viimased paar geimi olin natuke stabiilsem ja panin teda ühte lisapalli veel mängima," lisas Kontaveit. "Vastane servis hästi ja ta pani väga palju survet minu teistele servidele. Lisaks tõrjus ta hästi ja mängis agressiivselt, eks sellepärast tuli see võit raskelt."

"Edetabelikoha poolest võis tunduda, et ma peaksin temast kindlalt üle olema, aga tegelikult ta on väga hea mängija. Teadsin et ta mängib hästi ning sellest ei tule kerge mäng ja teadsin ka seda, et tõenäoliselt ei suuda mina mängida sama veatut ja ideaalset mängu nagu Bencici vastu. Ma olin selleks valmis ja teadsin, et pean kõvasti võitlema, et võita ja ma suutsin seda teha. Mul on selle üle väga hea meel."

Kohtumine kestis koguni kaks tundi ja 42 minutit. Kontaveit tunnistas, et mängu jooksul väsimust ei tundnud, kuid peale kohtumist on keha siiski väsinud. Puhkamiseks ja taastumiseks on aega, sest veerandfinaalkohtumine Simona Halepiga toimub teisipäeval.

Kontaveit on varem Halepiga kahel korral mänginud ja pole seni settigi võitnud, kuid mõlemad kohtumised olid 2017. aastal, kui Kontaveit oli alles läbimurret tegemas. Kõva kattega väljakul on nad mänginud korra – nende esimene omavaheline mäng oli Miamis, kus Halep jäi peale 6:3, 6:0.

"Ta on väga järjepidev, mängib kaitses väga hästi, eksib väga vähe. Ta suudab vastase agressiivseid lööke tagasi enda poolt rünnakuks muuta. Kindlasti väga raske vastane," kirjeldas Kontaveit tulevast vastast. "Ta on maailma edetabelis nii kõrgel ka ja mängib edukalt slämmidel - kindlasti raske vastane. Minul suurt pinget selle mänguga peal ei ole, saan oma agressiivset mängu mängida ja olen valmis selle jaoks."

Lisaks tunnistas Kontaveit, et oma saavutatu peale veel ei mõtle, kuna turniir ei ole veel läbi. "Eks ikka on tähtis, aga turniir ei ole veel läbi. Ma saan selle tulemuse peale mõelda peale turniiri. Veel ootab mind ees järgmine mäng. Ma arvan, et peale turniiri saab vaadata nendele saavutustele tagasi ja olla rahul endaga või rõõmu tunda, et see oli suur edasiminek ja samm minu karjääris."

Kontaveit oli varem kolmel korral slämmiturniiridel kaheksandikfinaali jõudnud, kõige lähemale veerandfinaalile oli ta kaks aastat tagasi just Austraalia lahtistel, kui kaotas eduseisust hispaanlanna Carla Suarez Navarrole.

Kaia Kanepi on slämmidel kuuel korral jõudnud veerandfinaali, kuid Austraalia lahtised on ainus slämm, kus ta pole kaheksa sekka pääsenud.