Maailma esireket alistas eelmise aasta finalisti ja jõudis poolfinaali

Barty sai veerandfinaalis jagu eelmise aasta finalistist Petra Kvitovast (WTA 8.) tulemusega 7:6 (6), 6:2. Kohtumine kestis ühe tunni ja 46 minutit. Maailma esireketist sai viimase 36 aasta jooksul esimene Austraalia naine, kes on aasta esimesel suure slämmi turniiril end poolfinaali murdnud. 1984. aastal pääses nii kaugele Wendy Turnbull, kes neli aastat varem oli mänginud ka finaalis. Võitnud ei ole seda turniiri ükski austraallanna. Meeste üksikmängus krooniti viimati võitjaks kodupubliku rõõmuks Chris O'Neil (1978).

"See on täiesti uskumatu," ütles Barty peale kohtumist. "Ma teadsin, et ma pean Petra vastu näitama oma parimat tennist. Esimene sett võita oli väga oluline. Väga hea, et teine läks oluliselt kiiremini."

Poolfinaalis kohtub mullune Prantsusmaa lahtiste võitja Barty 14. asetatud ameeriklanna Sofia Keniniga, kes esmakordsete veerandfinalistide duellis alistas Ons Jabeuri (WTA 78.) tulemusega 6:4, 6:4.

Esimese Araabia naisena suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud Jabeur näitas üles head võitlustvaimu, kui päästis avasetis viis murdepalli, kuid 36 lihtviga maksid lõpuks Tuneesia tennisistile kätte.

Teises setis päästis ameeriklanna seisul 2:3 kolm murdepalli, mis Kenini sõnul oli mängu kõige olulisemaks hetkeks. "Peale seda hakkasin ma paremini mängima," tunnistas 21-aastane Kenin. "See oli raske lahing. Ma olen poolfinaali üle väga õnnelik."