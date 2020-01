Kontaveidi treener tögas enda väimeest Andy Murrayt

Anett Kontaveidi treener Nigel Sears naljatles, et ei hakka väimees Andy Murray käest nõu küsima, kui eestlanna peaks finaali jõudma, viidates sellele, et britt on jõudnud Austraalia lahtistel sinna viiel korral ning kõigil viiel korral ka kaotanud.

"Ma suhtlen Andyga palju, sest mu abikaasa veedab nende juures lapselapsi hoides väga palju aega," rääkis Sears. "Kui Anett finaali jõuab, siis ma võiksin talt küsida nõu selle kohta, mida seal ei tohiks kindlasti teha."

Kontaveidi jõudmine veerandfinaali on seda imelisem, et mullu pidi ta haigestumise tõttu US Openi pooli jätma, operatsioonile minema ja pidama mitmekuise treeningpausi. "See oli minu jaoks väga raske aeg," ütles 24-aastane Kontaveit. "Aga ma olen õnnelik, et see on möödas. Ma alustasin treeningutega uuesti novembri keskel ja alates sellest on kõik läinud ülesmäge."

Kaheksandikfinaali kohta sõnas Sears: "Seda ei olnud lihtne vaadata. Emotsioonid käisid üles-alla. Ma olen õnnelik, et ta lõpuks ikkagi võitis."

Veerandfinaalis kohtub Kontaveit 4. asetatud rumeenlanna Simona Halepiga (WTA 3.). Sears usub, et eestlanna võib maailma kolmanda reketi alistada ja poolfinaali jõuda. "Ma kindlasti arvan, et see ei ole võimatu. Me võtame ühe matši korraga."