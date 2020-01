Väsinud Kyrgios andis Nadalile võimsa lahingu

Kyrgios tuli väljakule helikopteriõnnetuses hukkunud Kobe Bryanti mälestuseks tema särgis ning pühkis pisaraid. Korvpallilegendi auks andis austraallane Nadalile korraliku lahingu.

Kohtumine kestis kokku kolm tundi ja 42 minutit, mille jooksul servimasin Kyrgios sai kirja 25 ässa viie topeltvea kõrval. Nadal servis 12 ässa ja tegi neli topeltviga. 33-aastane hispaanlane kaotas sel turniiril seejuures alles kaheksandikfinaalis oma esimese seti.

Peale matši tõmbas Nadal pähe Lakersi kirjaga nokamütsi. Kyrgiose kohta oli tal kodupubliku meeleheaks ainult positiivseid sõnu jagada: "Ta on üks suurimaid talente meeste tennises!"

Veerandfinaalis läheb Nadal vastamisi viienda asetusega Dominic Thiemiga.

What a fight ???? Thanks for the #AO2020 memories @NickKyrgios ???? #AusOpen pic.twitter.com/WgJB3g5pHM

"He's one of the highest talents that we have on our tour."



Respect from @RafaelNadal towards opponent @NickKyrgios ????#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/DxU4G16C18