Skandaalne US Openi finaal toob WTA karussellile uuenduse

Uuendust katsetatakse kogu aasta vältel Premier ja Internationali taseme WTA turniiridel, teatas ESPN.

Kõige teravamalt kerkis see teema päevakorda 2018. aasta US Openi naiste finaali järel, kui Serena Williams teenis keelatud juhendamise eest hoiatuse – tema treener Patrick Mouratoglou tegi tribüünil istudes käega žesti, mida pukikohtunik Carlos Ramos tõlgendas juhendamisena, mis on aga slämmiturniiridel keelatud. Williams küll eitas juhendamist, aga sai siiski hoiatuse.

"Sellel prooviperioodil tohivad treenerid mängija loožis istudes neid juhendada samamoodi nagu nad praegugi teevad, aga selle eest ei saa karistada," selgitati WTA-st ESPN-ile. "Olgu selleks siis julgustavad sõnad või käežestid, edaspidi on need lubatud."

WTA sõnul otsustasid nad muudatuse sisse viia, kuna praeguseid reegleid on keeruline järgida ja tegelikkuses tegelevad paljud treenerid tribüünil istudes juhendamisega. Lisaks sellele uuendusele on mängijatel WTA turniiridel korra seti jooksul treener enda juurde kutsuda, see reegel kehtib aastast 2008.

Serena Williams kaotas inetuks läinud finaalis Naomi Osakale 2:6, 4:6. Pärast mängu tunnistas Mouratoglou, et tegeles tõepoolest juhendamisega ja poleks tohtinud seda teha, ent avaldas arvamust, et see peaks olema lubatud, kuna kõik teevad seda nagunii.

Ka Simona Halepi treener Darren Cahill nõustus, et see uuendus tulnuks juba ammu vastu võtta. "Mina olen täiega selle poolt," ütles Cahill. "Ma olen küll suur traditsioonide austaja, tennis on individuaalne sport ja sa pead ise suutma olukordi lahendada, aga samas tuleb ka meie spordiala arendada."

"Meil on suure slämmi turniirid, need on eraldi kategoorias ja nendega on kõik hästi, aga ATP ja WTA karusselle tuleb arendada. Ja ma arvan, et tribüünilt juhendamise lubamine on oluline muudatus," jätkas Cahill. "Minu arvates teeb WTA õiget asja."

Ka endine maailma esireket Mats Wilander, kes tegeleb nüüd tennisekommentaatorina, tõdes, et tegemist on loogilise sammuga, kuna seda tehakse nagunii. "Nägime seda Serena ja Patrick Mouratoglouga ja see tõstatas selle teema rambivalgusesse. Minu meelest on tribüünidelt juhendamine okei, kuniks see ei muutu liiga valjuks," ütles Wilander.

Esimest korda suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud Eesti esireket Anett Kontaveit tõdes pärast Poola tõusva tähe Iga Swiateki alistamist, et temal selle muudatuse osas esialgu tugevat arvamust ei ole. "Kui nad nii on otsustanud ja seda proovivad, siis eks see nii läheb. Mul tugevat vastuemotsiooni sellele reeglile ei ole. Kui nende jaoks on see vajalik muudatus, siis ma ei oska selle üle ka kurta," lausus Kontaveit Eesti ajakirjanikele.

Küsimusele, kas talle tundub, et tal endal oleks mõnikord mängude ajal treeneri abi vaja, vastas Kontaveit: "Ma ei tea, kas nii palju. Eks ikka vahel treener näeb mingeid asju, millest ise väljaku peal selles olukorras sees olles niimoodi kohe aru ei saa. Ma saan aru, mismoodi see võiks mängijale kasulik olla. Samas siis kaob ära see pool, kus sa ise pead need lahendused leidma. Aga ma usun, et see võib kasulik olla mängutasemele kui mängijale."