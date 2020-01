Halep Kontaveidist: ta on tugev!

Kontaveit on varem Halepiga kahel korral mänginud ja pole seni settigi võitnud, kuid mõlemad kohtumised olid 2017. aastal, kui Kontaveit oli alles läbimurret tegemas. Kõva kattega väljakul on nad mänginud korra – nende esimene omavaheline mäng oli Miamis, kus Halep jäi peale 6:3, 6:0.

"Kontaveit - ma ei mäleta, kas me oleme koos mänginud. Ilmselt ühe korra oleme," meenutas Halep pressikonverentsil. "Ta on tugev! Aga ma olen siin, et nende väljakutsetega silmitsi seista, mis mul on. Ma ei ole lähe mängima negatiivsete mõtetega, vaid lähen oma parimat andma. See on kõik, millele ma keskendun."

Kontaveit kohtub Halepiga ööl vastu kolmapäeva.