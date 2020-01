Wawrinka leidis viisi, kuidas lahti muukida Medvedevi mäng

23-aastane venelane võitis mullu neli turniiri ning oli eelnevalt Wawrinka alistanud kahel suure slämmi turniiri kohtumisel: mullu US Openi veerandfinaalis ja 2017. aasta Wimbledoni avaringis. Venelase enesekindlus lõi aga kiirelt kõikuma, kui ta kaotas šveitslasele avaseti 2:6. Kuigi järgmised kaks setti võitis Medvedev ise, siis Wawrinka ei andnud võitluseta alla ning lülitas venelase konkurentsist. Ühtlasi on ta hetkel kõrgeima asetusega mängija, kes turniirilt välja langenud on.

2016. aastal viimati suure slämmi turniiril ehk Prantsusmaa lahtistel võidutsenud Wawrinka alistas Medvedevi kolme tunni ja 25 minutiga. "See oli järjekordselt imeline matš. Väga raske on Daniili vastu mängida. Ma kaotasin talle US Openil, aga täna suutsin ma tugevamat mängu näidata just neljandas ja viiendas setis," ütles Wawrinka peale kohtumist. "Tase on väga kõrge ja mul on hea meel, et saan siin jätkata mängimist. Ootan põnevusega veerandfinaali."

Järgmises ringis kohtub Wawrinka kas seitsmenda asetusega Alexander Zverevi või 17. asetusega Andrei Rubljoviga.

Kindla võidu teenis ka austerlane Dominic Thiem (ATO 5.), kes alistas tund aega ja 52 minutit kestnud kohtumises Gael Monfilsi (ATP 10.) tulemusega 6:2, 6:4, 6:4. Veerandfinaalis kohtub ta kas Rafael Nadali (ATP 1.) või Nick Kyrgiosega (ATP 23.).