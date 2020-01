Rahvusvaheline suusaliit hakkas Veerpalu juhtumit uurima

Norra väljaanne Nettavisen kirjutas, et Andrus Veerpalu hiljutist tegutsemist murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustel hakkas uurima rahvusvaheline suusaliit (FIS).

Kahekordne olümpiavõitja sattus skandaali enne aastavahetust, kui ta tabati võistlusel enda osalejatest lapsi raja äärest juhendamas. Et aga Veerpalu kannab rahvusvahelise suusaliidu määratud võistluskeeldu dopingureeglite rikkumise eest, ei tohi ta keelu kestel mingil viisil osaleda ROK-i või rahvusliku spordialaliidu võistkonnas, võistlusel või tegevuses (välja arvatud heakskiidetud dopinguvastased koolitus- või rehabilitatsiooniprogrammid). Lisaks keelab Maailma Antidopingu (WADA) koodeksi artikkel 2.10 sportlasel olla seotud võistluskeelu all oleva isikuga, mis tähendab, et Veerpalu ei tohiks juhendada ega aidata oma suusatajatest lapsi, sest vastasel korral saavad karistada nemad.

Eestis langetab Veerpalu asjus otsuse Eesti Antidopingu eetikakomisjon, kuid Norra portaali Nettavisen väitel juhtumit uurima hakanud ka FIS. "FIS on fotodest (fotod Veerpalust Eesti meistrivõistlustel - toim.) teadlik ja uurib praegu, kas Veerpalu osales võistlustel ametlikus rollis," kommenteeris rahvusvahelise suusaliidu kõneisik Jenny Wiedeke Norra väljaandele.