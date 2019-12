Veerpalu tegevus võistlusraja ääres häirib suusarahvast

Veerpalu kannab rahvusvahelise suusaliidu (FIS) määratud võistluskeeldu dopingureeglite rikkumise eest, kuid ometi viibib suusaraja ääres – viimati läinud laupäeval Eesti meistrivõistlustel –, suusakepid käes, jättes endast mulje kui sportlase abilisest. Võistlustel osalesid tema lapsed, Jõulu suusaklubisse kuuluvad Anlourdees ja Anders.

Paraku ütleb Eesti dopinguvastaste reeglite punkt 11.10.1, et ükski sportlane või muu isik, kellele on määratud võistluskeeld, ei tohi võistluskeelu kestel mingil viisil osaleda ROK-i või rahvusliku spordialaliidu võistkonnas, võistlusel või tegevuses (välja arvatud heakskiidetud dopinguvastased koolitus- või rehabilitatsiooniprogrammid).

"Lugu on halb jah," tunnistas Eesti antidopingu (EAD) juhatuse liige Henn Vallimäe. "Meile on saadetud Veerpalu tegevuse kohta vihjeid ja ka ametlik pöördumine. Suusarahvas ja klubid on väga häiritud, kui pehmelt väljenduda."

Lisaks keelab WADA koodeksi artikkel 2.10 sportlasel olla seotud võistluskeelu all oleva isikuga, mis tähendab, et Veerpalu ei tohiks juhendada ega aidata oma suusatajatest lapsi, sest vastasel korral saavad karistada nemad.

"Esialgu kogume tõendeid ja uurime välja, kas Veerpalu tegutses võistlustel abilisena või oli lihtsalt pealvaataja," selgitas Vallimäe. "Kuna oleme nii-öelda prokurörid, siis anname materjalid edasi Eesti antidopingu eetikakomisjonile ja nemad teevad otsuse," lisas Vallimäe, kinnitades samas, et Veerpalu laste keelatud seotust dopingukaristust kandva isikuga seekord teemaks veel ei tule.