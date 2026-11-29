Shiffrin võitis esimese laskumise 0,39-sekundilise eduga Robinsoni ees, aga teisel laskumisel näitas ameeriklanna alles 23. aega. Robinson sai kirja 12. tulemuse ning tõusis kokkuvõttes Shiffrinist mööda. Uus-Meremaa esindajale oli see hooaja esimeseks ja karjääri kaheksandaks MK-etapivõiduks.

"Ma ei osanud võitu oodata," tunnistas Robinson võistluse järel. "Olin enne võistlust enesekindel, kuid ei teadnud, kas olen juba valmis võidu nimel konkureerima. Tänased tingimused – tuul, vihm, udu – meenutasid mulle väga seda, millega ma Uus-Meremaal üles kasvasin. Seega oli päris kodune tunne," lisas ta.

Shiffrin jäi teise kohaga siiski rahule. "Tegelikult oli põnev võistlust. Tänased tingimused nõudsid visadust ja sitkust, et edasi suruda ja võidu nimel heidelda. Teadsin, et pean täiega pingutama ja seda ma ka tegin," ütles ameeriklanna.

Pjedestaali kolmandale astmele astus Shiffrini koondisekaaslane Paula Moltzan (+0,54). Esikolmikule järgnesid horvaatlanna Zrinka Ljutic (+0,67), šveitslanna Camille Rast (+0,91) ja sakslanna Jana Fritz (+1,29). Pühapäeval sõidavad naised Killingtonis slaalomit.

Meeste MK-etapil USA-s Copper Mountainis jäi laupäevane ülisuurslaalom tugeva tuule ja lumesaju tõttu ära. Eestlastest oleks pidanud startima Juhan Luik. Pühapäeval on kavas suurslaalom, kus on Eesti lipu all võistlemas Tormis Laine.