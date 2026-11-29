Real läks laupäevasele mängule tabeli keskmiku vastu kümnemängulise võiduseeria pealt, aga sai kohe avapoolajal külma duši osaliseks, kui Dean Huijseni ebaõnnestunud tagasisöödu järel skooris avavärava Alavese ründaja Toni Martinez. Külalised nõelasid uuesti teise poolaja alguses, mil Huijseni taas ebaõnnestunud kaitsetöö järel sai jala valgeks Angel Perez.

Reali tõi mängu tagasi Kylian Mbappe 69. minuti tabamus. Normaalaja lõpus kukkus Jude Bellingham Alavese karistusalas ning peakohtunik määras kodumeeskonna kasuks penalti, kuid olukorda sekkus VAR. Pärast ekraani juures käimist otsustas peakohtunik penalti tühistada ja näitas Bellinghamile vea simuleerimise eest teist kollast kaarti. Võõrustaja ei leidnud kümnekesi viigiväravat ning pidi lõpuvile kõlades tunnistama Alavese 2:1 paremust.

Kuna Reali linnarivaal Atletico alistas laupäeval Alejandro Grimaldo, Kang-In Lee ja Julian Alvareze väravatest võõrsil Elche 3:2, siis tõusis Atletico tabelis teiseks ja Real langes kolmandaks. Liider Barcelona on võistlustules pühapäeval, kui kohtub võõrsil Deportivo A Corunaga. Võidu korral kasvab Barcelona edu Atletico ees viiele ja Reali ees kuuele punktile.