Eestlaste ainus tõsisem ebaõnnestumine juhtus Ermitsa teises vahetuses, kui ta jättis püstitiirus kaks märki üles ehk pidi minema kahele trahviringile. "Valmisolek oli olemas, põnevust oli ja kuni viimase tiiruni oli pealehakkamist, aga siis... Püstitiirus juhtunu oli eriti nõme, sest see on üldiselt kindel tiir minu jaoks olnud. Tegin Rene jaoks asja raskeks," rääkis Ermits ERR-ile.

"Minul oli jagelemist lõpuni, seljataga hingasid konkurendid kuklasse," sõnas Zahkna. "Regina suudab sõidus juurde panna. Teame eelmisest aastast, mis meie tase on. Proovime uuesti. Meie stardinumber oli 13, nii et tegelikult on 11. koht alustuseks okei."

Mõlemad tõid välja, et rada oli täna eriti kiire. "Tagapool sõites tundus justkui lihtne rada, aga samas võisin ise mööda minna ja siis istus keegi minu taga. Esimene ring läks väga kiiresti. Kuna naistel oli ka lühem distants, siis oli algusest lõpuni kõva andmine," märkis Ermits.

"Ühtpidi on siin lihtne, sest pole tõususid. Näiteks Oberhofis on kohe raja alguses ulmeline tõus. See-eest ei ole Kontiolahtis ühtegi kohta, kus saaks puhata. Muidu langeb kiirus kohe ära. Täna suusatasid kõik kiiresti, vahed oli marginaalsed," ütles Zahkna. "Me ei eelda, et läheme iga kord medali järele, aga kui kõik tähed on õige koha peal ja kuu faas on õige, siis on kõik võimalik. Õnneks on kõige tähtsam paarissegateade veebruaris [Otepää MM-il]," lisas ta.