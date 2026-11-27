2025. aastal Euroopa noorte olümpiafestivalil edukalt esinenud ning eelmisel hooajal ühel MK-etapil suurvõistluste õhku nuusutanud Revjagin on sel hooajal võtnud eesmärgiks võistelda mullusest oluliselt rohkem. Nii seisab Revjaginil ees hooaeg, mil ta loodab võimalikult palju maailma parimate vastu end proovile panna. Võistlushooaja avasõidu teeb noorteklassist täiskasvanute sekka jõudnud Revjagin jaanuaris Laaxi MK-etapil.

"Ootan Laaxi etappi väga, sest see on üks suuremaid MK-etappe, kuhu tuleb kohale palju maailma tippsuusatajaid. Usun, et sealne atmosfäär saab olema väga meeldejääv, kuna Laax on freestyle-suusatamise maailmas väga tuntud koht," ütles Revjagin. "Kindlat tulemust ma endale eesmärgiks seadnud ei ole, sest minu jaoks on praegu kõige olulisem saada rohkelt kogemusi nii kõrgel tasemel võisteldes."

Möödunud hooajal oma ainsaks jäänud MK-etapil Silvaplanas pargisõidu kvalifikatsioonis 18. koha saavutanud Revjagin usub, et tipptasemel stabiilselt võisteldes on võimalik sel hooajal arengus märgatav edasiminek teha.

Simona Revjagin Autor/allikas: Erakogu

"Hetkel on plaanis osaleda kahel MK-etapil, lisaks võib lisanduda Euroopa karikasarja etappe ning väiksemaid võistlusi. MM-il osalemine on veel küsimärgi alla, sest ma ei ole kindel, kas saan sinna koha. See peaks selguma järgmise paari kuu jooksul," selgitas Revjagin.

Hooaja ettevalmistus on Revjaginil läinud hästi. Treeninguid on tehtud Rootsis ja Soomes. Novembris sooritas Revjagin treeningutel oma esimese kahekordse tagurpidi salto.

"Ma ei ole seda tegelikult väga palju harjutanud, vaid paar korda õhkmatile teinud. Lumel oli see minu jaoks esimene kord. See on keerulisem trikk, kuid hea ettevalmistus minu järgmiseks eesmärgiks, milleks on double cork 1080," kommenteeris Revjagin. "Sel hooajal soovin keskenduda paljuski oma trikkide arendamisele, nende puhtamaks ja kindlamaks muutmisele ning uute ja keerulisemate trikkide õppimisele. Minu jaoks on oluline, et suudaksin trikke sooritada enesekindlalt ja puhtalt ning võistlustel pärast trikkide sooritamist edukalt maanduda."