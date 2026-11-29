George Russell sõitis sel hooajal kvalifikatsioonis parima aja välja kuuendat korda. Ta sai kiireimal ringil kirja aja 1.21,695 ning edestas värsket maailmameistrit Kimi Antonellit 0,128 sekundiga. "Auto on sel nädalavahetusel olnud suurepärane. Jäin küll treeningutel Kimile alla, kuid kvalifikatsioonis oli mul tõeliselt hea tunne," rääkis Russell ajasõidu järel.

Mercedese duole järgnesid McLareni ja Red Bulli sõitjad. Lando Norris (+0,480) ja Oscar Piastri (+0,550) hõivasid teise stardirea ning Isack Hadjar (+0,596) ja Max Verstappen (+0,637) alustavad kolmandast stardireast.

"Kindlasti saavutasime parima võimaliku tulemuse. Meie jaoks oli hea päev. Mercedesed on sel nädalavahetusel olnud igal ringil 0,4, 0,5, 0,6 sekundit kiiremad. Üritame neist mööduda, aga me tegelikult ei ole nende tasemel," lausus Norris.

Esikümnesse jõudsid veel Charles Leclerc (Ferrari; +1,260), Arvid Lindblad (Racing Bulls; +1,337), Lewis Hamilton (Ferrari; +1,413) ja Liam Lawson (Racing Bulls; +1,439).

Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.00. Järgmisel nädalavahetusel lõpetatakse hooaeg Abu Dhabis.