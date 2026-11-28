Kristjan Kombe sai Soome jäähoki kõrgliigas Kuopio KalPa võidumängus kirja ühe resultatiivsuspunkti ning aitas meeskonna võidule. Robert Rooba sai oma tiimi eest värava kirja, aga see ei päästnud Kouvola KooKoo-d kindlast kaotusest.

KalPa jäi võõrsil Jyväskylä JYP-i vastu seitsmendal minutil kaotusseisu, aga viigistas üheksandal minutil Rasmus Miilunpohja tabamusest seisu. Sellele väravale andis söödu eestlane Kombe. Teisel kolmandikul läks KalPa esimest korda juhtima ja kahekordistas otsustava kolmandiku 12. minutil edu. JYP jõudis seejärel veel tabamuse kaugusele, aga KalPa kaitse püsis ja minut enne lõpusireeni vormistati 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) võit.

Kombe on tänavu 23 mängus saanud kirja ühe värava ja teinud eeltööd kolmele tabamusele.

Robert Rooba ja KooKoo pidid võõrsil tunnistama Lahti Pelicansi kindlat paremust tulemusega 7:1 (2:0, 3:0, 2:1). Kouvola klubi ainsa värava sai kirja eestlane, kes tõi kuus minutit enne mängu lõppu oma koduklubi viie värava kaugusele. Rooba on sel hooajal visanud viis väravat ja andnud söödu neljale tabamusele.

Hooaja üheksanda võidu saanud KalPa jätkab 30 punktiga 15. tabelireal, KooKoo on viie võiduga (kaks lisaajal) ja 15 punktiga 17. ehk viimasel kohal.