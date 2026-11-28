Laupäeval tõmmati joon alla Tokyos toimunud iluuisutamise GP-etapile, mille järel selgusid kõik GP-finaaletapil osalevad uisutajad. Nende hulka kuuluvad ka Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko.

Petrõkinast ja Selevkost saavad esimesed Eesti iluuisutajad, kes GP-hooaja kuue parema hulka jõudnud. Mõlemad kindlustasid koha finaaletapil eelmisel nädalavahetusel Helsingis toimunud etapil, kus Petrõkina sai teise koha ja Selevko saavutas ajaloolise etapivõidu.

GP-finaaletapile pääseb igas distsipliinis kuus paremat võistlejat, Selevko sai Helsingi esikoha ja Kanada kolmanda koha eest kokku 26 punkti ning neljanda koha. Tema konkurentideks on Hiinas Chongqingis toimuval etapil veel Ilia Malinin (30 p), Kao Miura (28 p), Kevin Aymoz (28 p), Adam Siao Him Fa (24 p) ja Daniel Grassl (22 p).

Petrõkina tuli teiseks nii Helsingis kui ka Kanadas, kogudes sellega 26 punkti. Sama palju jäi ka venelanna Aleksandra Ignatova arvele, kuid Petrõkina jäi talle tulemustel veidi alla ja pääses viiendana Chongqingi etapile. Finaaletapil lähevad lisaks Petrõkinale ja Ignatovale jääle veel Mao Shimada (30 p), Ami Nakai (30 p), Mone Chiba (28 p) ja Anastassia Gubanova (22 p).

GP-finaal algab 10. detsembril.