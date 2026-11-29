Eesti jalgpallikoondise kapteni Karol Metsa jaoks lõppes koduklubi Bochumi reedene liigamäng Darmstadtiga valusalt. Mets põrkas lisaminutitel vastasega nii õnnetult kokku, et murdis näos luu ja peab uuel nädalal operatsioonile minema.

Bochum sai Darmstadtist 2:0 jagu ja on nüüd võitnud neljast viimasest liigamängust kolm, ent Metsast jäädi mõneks ajaks ilma. Klubi ei täpsustanud vigastuse tõsidust ja kaitsjat ootava mängupausi pikkust, märkides vaid, et kolmapäeval peetavast karikasarja 1/16 finaalist Augsburgiga jääb ta kindlasti eemale, vahendab Soccernet.ee.

109-kordne Eesti koondislane Mets liitus Bochumiga sel suvel St. Paulist vabaagendina ning on nende särgis senisest 13 liigamängust kõigis peale ühe algusest lõpuni väljakul viibinud.

Pärast kolmapäevast karikamängu jätkab Bochum liigahooaega nädala pärast võõrsil Nürnbergi vastu. Enne talvepausi kohtutakse veel koduväljakul nii Heidenheimi kui ka Magdeburgiga. Praegu ollakse 17 punktiga liigatabeli 8. real, kusjuures kõik kolm järgmist vastast asuvad tabelis Metsa tööandjast eespool - vastavalt teisel, kuuendal ja kolmandal kohal.

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