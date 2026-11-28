Rae Spordikool/VIASTON pidi hooaja viiendas mängus vastu võtma esimese kaotuse, jäädes võõrsil 2:3 (25:22, 23:25, 21:25, 25:22, 8:15) alla 2024. aasta meistrile RSU-le, vahendab Volley.ee.

Rae naiskonna edukaim oli 23 punktiga (+14) Anna Gontsarova, kes realiseeris 19 rünnakut ning lisas kaks blokipunkti ja kaks serviässa. Liis Kiviloo kogus 17 punkti (+13), sealhulgas neli blokipunkti, ning Ragne Rahuoja lisas 12 punkti (+7), millest neli tulid serviässadest. RSU resultatiivseim oli 25 punktiga Agija Ankeviča, kellele järgnes 24 punktiga Katrina Paula Krustkalne.

Rae naiskond oli parem nii blokis, kogudes kümme punkti võõrustajate seitsme vastu, kui ka serviässade arvestuses, kus teeniti kümme punkti. RSU lõi seitse serviässa. Samas servivigu tegid võitjad kaheksa ja kaotajad 17. Riia võistkonna edu võtmeks kujunes tulemuslikum rünnak, mille efektiivsus oli 37 protsenti ja Rael 33 protsenti.

Audentese SG/NT oli lähedal üllatusvõidule, kuid pidi lõpuks tunnistama tiitlikaitsja Kaunase VDU 3:2 (22:25, 20:25, 25:14, 25:19, 15:5) paremust.

Leedus peetud mängu alustas Eesti naiskond suurepäraselt, võites avageimi 25:22 ja teise 25:20, kuid seejärel suutis Kaunase võistkond mängu käiku pöörde tuua. Kolmandas geimis loovutasid võõrustajad Audentesele vaid 14 punkti ja neljandas jäädi peale 25:19. Otsustavas viiendas geimis oli tiitlikaitsja ülekaal veelgi selgem ja 15:5 võiduga vormistati 3:2 paremus.

Kuigi Audentes jäi võidust ilma, teeniti kahe võidetud geimi eest tabelisse üks punkt. Kaunase VDU lisas oma senisele kümnele punktile kaks ja jätkab 12 punktiga teisel kohal.