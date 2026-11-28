Oilers jäi reedel kodujääl 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) alla Seattle Krakenile. Connor McDavid ja Leon Draisaitl said mõlemad teisel perioodil värava kirja, kuid viimasel kolmandikul otsustas mängu saatuse soomlane Kaapo Kakko, kes viskas kahe minutiga kaks väravat ja viis Krakeni 15. minuti lõpuks 3:2 juhtima. Lõppseisu vormistas tühja väravasse visatud tabamusega Vince Dunn.

Oilers ei ole hoolimata nutusest seeriast läänes teiselt kohalt madalamale kukkunud ning kuna liidril Minnesota Wildil on samuti viimased mängud ebaõnnestunud, siis lahutab kahte paremat tabelis ainult neli punkti. Wild kaotas läinud ööl karistusvisete järel Colorado Avalanche'ile 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:1), otsustava tabamuse viskas Cale Makar.

Wildi ja Oilersi lähim jälitaja Vegas Golden Knights pidi samuti kaotusega leppima, tunnistades võõrsil San Jose Sharksi 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) paremust. Võitjate mänguvankrit vedasid Macklin Celebrini (1+1) ja Adam Gaudette (1+1). Golden Knights on Oilersist kolme punkti kaugusel ning edestab neljandal kohal paiknevat Avalanche'i kahe punktiga.

Ülejäänud tulemused:

New Jersey Devils - Calgary Flames 5:3

Nashville Predators - Utah Mammoth 5:6 (kv.)

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:3

St. Louis Blues - Dallas Stars 5:3

Washington Capitals - Florida Panthers 2:3

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 2:6

Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks 5:2

Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 0:2

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 3:5

Chicago Blackhawks - New York Rangers 2:1

New York Islanders - Winnipeg Jets 1:3

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 3:6